Startschuss für MTB-Enduro-Serie

St. Johann – Es war eine gelungene Enduro-Premiere: Am vergangenen Wochenende fand das erste „enduro.tirol Tour Rennen“ in den Kitzbüheler Alpen statt. Der erste Tour-Stopp war zugleich Österreichische Enduro-Meisterschaft und Qualifyer-Event für die Enduro World Series. Für die Bewerbe wurden noch nie gefahrene Trail-Abschnitte ausschließlich für das Rennen freigegeben.

Insgesamt waren 290 Teilnehmer aus 20 Nationen am Start. Veranstalter Kurt Exenberger zog zufrieden Bilanz: „Ich bin super happy mit dem Wochenende. Der Regen hat dem Fleckalm Trail perfekte Konditionen beschert, da er so super griffig wird. Wir hatten nur zwei kleine Verletzungen und somit keinen großen Rettungseinsatz. Alles in allem ein gelungenes Wochenende!“ (TT)