Sportschützen holten beim ÖM-Heimspiel gleich 22 Goldmedaillen

Für die Tiroler Sportschützen stand in den vergangenen Tagen in Innsbruck ein straffes Wettkampfprogramm auf dem Kalender. Bei den Österreichischen Meisterschaften mit dem Kleinkalibergewehr gab es in den Disziplinen 60 Liegend, Stehend sowie im 2x30 Dreistellungskampf insgesamt 22 Goldmedaillen, viele Podestplatzierungen und einen Staatsmeistertitel.