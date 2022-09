TT-Elefantenrunde am 15. September im Congress und live auf tt.com

Innsbruck – Am 25. September wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt. Neun Parteien treten dabei an, sieben davon landesweit: die Liste MATTLE mit Spitzenkandidat Anton Mattle, die SPÖ mit Georg Dornauer, die FPÖ mit Markus Abwerzger, die Grünen mit Gebi Mair, die Liste Fritz mit Andrea Haselwanter-Schneider, die NEOS mit Dominik Oberhofer und die MFG mit Elfriede Hörtnagl-Zofall.