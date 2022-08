Bürgermeister Ludwig zu Causa Wien Energie: „Es gibt nichts zu verbergen"

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verteidigte am Dienstag das Vorgehen der Wien Energie. © APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist am Dienstag mit Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) sowie dem Stadtwerke-Vizechef Peter Weinelt in einer Pressekonferenz vor die Mikrofone getreten. „Es gibt nichts zu verbergen“, sagte Ludwig und verteidigte das Vorgehen der Wien Energie. Eine Sonderprüfung der Organe des Wiener Energieversorgers und der Stadtwerke soll aufgrund der öffentlichen Diskussion für Klarheit sorgen. Der Stadtrechnungshof wurde mit einer Prüfung beauftragt und zwei externe Gutachter sollen hinzugezogen werden.

Eine Versorgung sei und werde laut Ludwig immer gewährleistet. Über einen Sondergipfel der EU am 9. September zeigte er sich erfreut. „Wir haben einen Wiener Schutzschirm aufgespannt“, so der Bürgermeister und bemerkte im gleichen Atemzug, dass es einen solchen in Österreich nicht gebe. Am 15. Juli habe er seine Möglichkeiten als Bürgermeister ausgeschöpft, um der Wien Energie ein Darlehen von 700 Million Euro zu bewilligen. Ein weiteres Darlehen von 700 Mio. Euro wurde am Montag vom Wiener Bürgermeister bewilligt.

Wien Energie weist Vorwürfe zurück

Die Wien Energie weist heute in einer Aussendung Spekulationsvorwürfe zurück. Die zuverlässige Energieversorgung der Wienerinnen und Wiener habe "oberste Priorität", Spekulationen würden dabei keinen Platz haben, hieß es darin von Seiten des Energieversorgers. "Ein Spekulationsverbot ist in unseren Risikohandbüchern dezidiert festgehalten, wir tätigen selbstverständlich keine Leerverkäufe", so die Wien Energie.

"Wir müssen zur Versorgung von Wien die dafür notwendige Energie an den europäischen Energiebörsen kaufen und unsere Stromproduktion dort verkaufen, weil das die einzigen Stellen sind, wo man diese großen Mengen handeln und langfristig absichern kann. Das ist der ausschließliche Grund für diese Geschäfte."

Die Wien Energie habe aktuell 4,48 Terawattstunden (TWh) Strom bis Ende 2024 im Verkauf an der Börse - also getätigte, aber noch nicht abgewickelte Positionen offen. "Das entspricht nicht einmal einer Jahresproduktion". 2021 habe Wien Energie 6,28 Terawattstunden Strom selbst produziert.

Am Montag habe die Wien Energie 1,75 Mrd. Euro an Sicherheitskautionen für den Energiehandel aufbringen müssen. Diese Sicherheitsleistungen würden vor allem Strom-Verkäufe an der Strombörse betreffen, die bereits in der Vergangenheit getätigt, aber noch nicht abgewickelt wurden. Gemeinsam mit der Stadt Wien habe man diese Garantieleistungen am Montag aufgebracht. Heute, Dienstag, brauche Wien Energie "gar keine zusätzlichen" Garantien. Seit Montag sei der Strompreis wieder um rund 23 Prozent gesunken, der Gaspreis um 13 Prozent. Wien Energie bekomme daher heute Sicherheitsleistungen in der Höhe von rund 800 Millionen Euro wieder zurück, hieß es weiter in der Aussendung.

Doorstep mit Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nach Verhandlungen mit der Stadt Wien.

Die Beratungen um mögliche Unterstützungsleistungen für den in finanzielle Turbulenzen geratenen Energieversorger Wien Energie sind am Dienstag vorerst noch ohne Resultat verlaufen. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte zwar weiter die Bereitschaft, Hilfen für das Unternehmen zu leisten. Ohne Zusicherungen der Stadt werde dies aber nicht so einfach sein, betonte Brunner heute im "Ö1-Morgenjournal". Unterdessen rufen die Geschehnisse auch den Rechnungshof auf den Plan.

Nach Verhandlungen in der Nacht auf Dienstag bzw. am Vormittag gab es bis dato noch keine Einigung zu verkünden. "Wir befinden uns auf einem guten Weg", so der Finanzminister bei einem Pressestatement. Seitens der Stadt Wien war eine Geldspritze von 2 Mrd. Euro noch bis Mittag gefordert worden. Diese sei nun aber doch nicht akut fällig, berichtete Brunner. Den gesamten Finanzierungsbedarf hatte das Ministerium via Forderungen der Stadt Wien gestern mit bis zu 6 Mrd. Euro beziffert.

Dringenden Klärungsbedarf sieht der Minister mit Blick auf "mutmaßlich spekulative" Geschäfte der Wien Energie. Der Energieversorger sei "riesige Verpflichtungen" eingegangen, die er jetzt nicht erfüllen könne. Mögliche Hilfen wolle man daher nicht ohne Sicherheiten überweisen, es gehe um enorme Summen. "Die Dimension ist schon gewaltig", sagte der Finanzminister in der Früh zum ORF.

Zurückhaltend gibt sich Brunner mit Blick auf einen möglichen Rettungsschirm für die Strombranche, wie es ihn in ähnlicher Form in Deutschland gibt. "Wir werden uns das mit den Branchen anschauen." Die bei der Wien Energie vermuteten spekulativen Geschäfte würden davon aber nicht erfasst, erklärte der Minister.

Keine vergleichbaren Probleme bei anderen Versorgern

Bei anderen österreichischen Energieversorgern dürfte es keine mit der Situation der Wien Energie vergleichbaren Probleme geben. Dafür gibt es laut Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) keine Hinweise. Auch IHS-Direktor Klaus Neusser sieht dafür derzeit keine Anzeichen. Beim Verbund oder Tiwag etwa sei die finanzielle Lage gut, so Neusser im "ORFIII Sommer(nach)Gespräch".

Als Gründe für die finanzielle Notlage wurden seitens der Wien Energie zuletzt die exorbitanten Großhandelspreise für Strom und Gas genannt. Um die Versorgung der Kunden sicherzustellen, führe man Handelsgeschäfte an Energiebörsen durch und müsse dabei - wie alle Börsenteilnehmer - Sicherheitsleistungen hinterlegen, die man derzeit aber nicht leisten könne. In einer neuerlichen Stellungnahme vom Dienstag betonte Wien Energie, dass im Unternehmen ein Spekulationsverbot gelte und man selbstverständlich keine Leerverkäufe tätige.

Ob möglicherweise gewährte Gelder auch rasch wieder zurückfließen könnten, wie das von mancher Seite in Aussicht gestellt werde, wisse er nicht. Zu hinterfragen ist für Brunner auch die Argumentation Wiens, man sei kurzfristig - über Nacht - über die Situation informiert worden. "Viele Experten sagen, das hätte man früher sehen müssen", so Brunner.

"Lassen Wienerinnen und Wiener nicht im Regen stehen"

Brunner bekannte sich aber weiter zu den in Aussicht gestellten Hilfen. "Wir lassen die Wienerinnen und Wiener nicht im Regen stehen." Dass weitere Unternehmen betroffen sein könnten, glaube er nicht. Nach seinem derzeitigen Informationsstand sei dies jedenfalls nicht der Fall.

Zurückhaltend gibt sich Brunner mit Blick auf einen möglichen Rettungsschirm, für die ganze Branche, wie es ihn in ähnlicher Form in Deutschland gibt. "Wir werden uns das mit der Branchen anschauen." Die bei der Wien Energie vermuteten spekulativen Geschäfte würden davon aber nicht erfasst, erklärte der Minister.

Rechnungshof wird Wien Energie prüfen

Die Vorgänge rund um die Wien Energie rufen nun auch den Rechnungshof auf den Plan. Der wird eine Prüfung bei der Wien Energie durchführen, um die Geschäftstätigkeit im Energiebereich und die Rolle des Eigentümers - also der Stadt Wien - zu überprüfen. Der Rechnungshof werde außerdem einen Blick darauf werfen, wie sich das bei anderen Energieversorgern darstellt.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger begrüßte diese Prüfung durch den RH und meinte, dass die NEOS eine solche bei der nächste Sitzung beantragt hätten. "Die offenbar höchst spekulativen Geschäftsvorgänge der Wienenergie sind tatsächlich untragbar. Die Krisenkommunikation der letzten Tage und die Intransparenz im Umgang mit der Causa von Seiten der SPÖ sind ebenfalls inakzeptabel", stellt die NEOS-Chefin auf Twitter fest.

"Es muss schonungslos aufgeklärt werden und es müssen entsprechend dann politische Konsequenzen gezogen werden." Als wesentlich bezeichnete Meinl-Reisinger nun die Versorgungssicherheit der Wiener, die sichergestellt sein müsse. Weiters müsse sichergestellt werden, dass nicht Kunden und Steuerzahler für die Misswirtschaft der Wienenergie aufkommen müssen.

Ökonomen: Noch viele Fragen offen Für IHS-Direktor Klaus Neusser sind bei den Finanzproblemen der Wien Energie noch viele Fragen offen. Dass andere Energieversorger in eine ähnliche Schieflage kommen könnten sei ihm derzeit nicht bekannt. So habe der Verbund zuletzt hohe Gewinne verkündet, da könne wohl keine Bedrohungssituation vorliegen. Und wie auch die Tiwag sei der Verbund durch den hohen Anteil an Strom aus Wasserkraft in einer "komfortablen Situation", sagte Neusser im "ORFIII Sommer(nach)Gespräch". Dass Energieversorger Termingeschäfte abwickeln, sei durchaus üblich. Insbesondere für das erste Quartal des jeweiligen Jahres, weil hier typischerweise Engpässe herrschen würden. "Und das ist natürlich ein Spekulationsgeschäft, weil das in der Zukunft liegt", so Neusser Montagabend. Wie viel nun von den gestern von Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) geforderten sechs Milliarden Euro an Sicherheiten wirklich benötigt würden, sei noch unklar. Ob man von einer drohenden "Pleite" der Wien Energie sprechen könne? Es gehe hier um Garantien, die schlagend werden könnten, aber nicht müssen, so Neusser. "Dazu fehlt uns einfach jetzt das Detailwissen". Die Gefahr, dass die Kinderzimmer im heurigen Winter kalt bleiben könnten, wie die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer gewarnt hatte, sieht Neusser nicht. Schließlich habe die Politik klargestellt, dass Wohnungen und Häuser Gas noch vor Industrie und Handel bekommen würden. Auch IV-Chefökonom Christian Helmenstein äußerte sich am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz vorsichtig zu den Finanzproblemen der Wien Energie. Ob hier alles korrekt gelaufen ist, sei "aus heutiger Sicht nicht beantwortbar". Ebenso ob ein bundesweiter "Schutzschirm" für alle Energieversorger notwendig sei - wie ihn nun der Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke und die Branchenvertretung der Energieversorger fordern - sei "von außen nicht zu beantworten". Sollten andere Versorger betroffen sein, sei es aber sinnvoll, "sehr früh über einen solchen Schutzschirm nachzudenken". Derzeit gebe es aber keine Evidenz dafür, dass sich auch andere Energieversorger in einer ähnlichen Schieflage befänden. Diese seien nämlich in der "angenehmen Situation" über eine höhere Eigenproduktion zu verfügen - anders als die Wien Energie, die gezwungen ist, mehr Strom an den Handelsplätzen zu kaufen.

FPÖ-Hofer erwartet Krise "epischen Ausmaßes"

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) erwartet angesichts der finanziellen Schieflage der Wien Energie und der Teuerung eine "Krise epischen Ausmaßes". Er bekräftigte deshalb am Dienstag die FPÖ-Forderung nach einer Sondersitzung des Nationalrates. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ortete eine fatales Management-Versagen, für das die Wiener SPÖ die alleinige Verantwortung trage. Die NEOS wollen eine Rechnungshof-Prüfung.

"Es ist nicht auszuschließen, dass viele Menschen in den kommenden Monaten nicht nur frieren sondern auch Probleme haben werden, sich mit den notwendigsten Nahrungsmitteln einzudecken. Dabei wird es nicht nur um horrende Preise gehen sondern um die Frage, ob Energie und Nahrungsmittel überhaupt ausreichend zur Verfügung stehen werden und welche Schritte jetzt endlich gesetzt werden, um das Schlimmste abzuwenden", sagte Hofer in einer Aussendung. Er bekräftigte deshalb die Forderung nach einer Sondersitzung des Nationalrates, für die allerdings ein Drittel der Abgeordneten notwendig wäre, die die FPÖ alleine nicht hat. Hofer fände es deshalb "mehr als seltsam", wenn eine solche Sondersitzung blockiert würde.

ÖVP-Sachslehner fordert Ludwig zu Wortmeldung

Für Sachslehner muss hinterfragt werden, "wie die dafür vorgesehenen Kontrollmechanismen derartig versagen konnten und warum die Stadt Wien nicht bereits früher an die Bundesregierung mit der Bitte um Hilfe herangetreten ist". Die ÖVP-Generalsekretärin forderte auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dazu auf, sich zu der Causa zu Wort zu melden.

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos kündigte am Dienstag an, seine Fraktion werde beim nächsten Nationalrats-Plenum eine Sonderprüfung des Rechnungshofes (RH) beauftragen. Dabei sollen alle riskanten Geschäfte der Wien Energie beleuchtet werden, auch sollte geprüft werden, ob es Fehler des Managements gegeben hat. Auch personelle Konsequenzen hält Hoyos für möglich - "das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen".

Kritik übte er an der Kommunikation: "Ich glaube, dass ganz klar ist, dass die Krisenkommunikation - insbesondere der letzten zwei Tage und gestern Abend inakzeptabel ist und alles anderes als positive ist". "Man sieht, dass es in Wien eine Misswirtschaft gegeben hat, höchst riskante Geschäfte abgeschlossen wurden - die dürfen nicht zu Lasten der Kunden und der Steuerzahler sein." Auch viele Fakten seien ungeklärt, kritisierte er mangelnde Transparenz.

Rendi-Wagner sprang Wien bei

"Der europäische Strommarkt funktioniert einfach nicht mehr in dieser Krise", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend. Das Merit-Order-Prinzip müsse auf europäischer Ebene ausgesetzt werden oder hätte schon ausgesetzt werden müssen.

Sie wisse erst seit Sonntag, dass die Wien Energie so viel Geld brauche. Jedenfalls müssten alle Energieversorgungsunternehmen Strom für die nächsten zwei, drei Jahre im Voraus kaufen können, daher hätten Deutschland oder die Schweiz schon Lösungen für solche. Dringend brauche es solche Sicherheitsgarantien für Energieunternehmen auch hierzulande.

Kritik von Maurer, Mattle will nicht zahlen

Kritik an Wien kam hingegen von der Grünen Klubobfrau Sigrid Maurer. "Offensichtlich hat die Stadt schon viel länger Kenntnis dieses Problems, weil es wurde uns mitgeteilt, dass bereits mehrfach, mehrere hundert Millionen, sogar Milliarden zugeschossen wurden, um dieses Problem zu lösen, dementsprechend muss die Stadt schon viel früher Informationen über dieses Problem gehabt haben", sagte sie zu Ö1. "Sie haben es aber verabsäumt, rechtzeitig an uns heranzutreten, und auch hat gestern die politische Ebene in Wien nicht an dem Gipfel teilgenommen."

Wenig Verständnis für eine Finanzhilfe des Bundes zeigte am Montag Tirols ÖVP-Chef und Landtagswahl-Spitzenkandidat Anton Mattle. Die Schieflage des Energieversorgers sei zwar "bedauerlich", sagte er. "Klar muss aber sein, dass nicht jene Bundesländer, deren Energieversorger umsichtig gewirtschaftet haben, für die Schwierigkeiten der Energieversorger im Osten aufkommen müssen", hielt Mattle fest.