Schüsse in St. Johann: Tiroler Polizei äußert sich zu öffentlichem Diskurs

Am frühen Freitagmorgen fielen in St. Johann Schüsse.

„Die Landespolizeidirektion Tirol hat höchstes Verständnis für die nunmehrigen legitimen Diskussionen und Fragestellungen im öffentlichen Diskurs", heißt es nun in einer Stellungnahme der Tiroler Polizei. „Allerdings können wir kein Verständnis dafür aufbringen, wenn die betroffenen Polizisten, die Ermittler und überhaupt pauschal die Polizei in sozialen Medien (und zum Teil auch in persönlichen Emails) massiven Beschimpfungen, Verunglimpfungen und faktenbefreiten Vorurteilen ausgesetzt werden."

Polizistinnen und Polizisten müssten bei jedem Einsatz damit rechnen, lebensbedrohenden Situationen ausgesetzt zu werden, hieß es weiter. Daher würden sie auch in der Ausbildung und in speziellen Einsatztrainings bestmöglich auf sogenannte Gefährdungslagen vorbereitet. Auch die Erkenntnisse des Einsatzes in St. Johann sollten – was auch immer die Ermittlungen ergeben würden – in das zukünftige Einsatztraining mit einbezogen werden.