40-jähriger Bergsteiger nach Absturz auf Rötspitze schwer verletzt

Prägraten am Großvenediger – Am Montagvormittag war eine dreiköpfige Gruppe auf die Rötspitze (3494 m) in der westlichen Venedigergruppe unterwegs. Als die Wanderer sich am Nachmittag gegen 15.20 Uhr wieder an den Abstieg wagten, entschieden sie sich für einen alten, teils nicht mehr markierten Weg in Richtung Clarahütte. Ein Mitglied der Gruppe, ein 40-jähriger Einheimischer, stürzte dabei ab und verletzte sich.