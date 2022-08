Life is better on a race track

Wer nicht nur von der Tribüne aus zusehen will, wie die Motorsport-Stars ihre Kreise ziehen, der hat am Red Bull Ring die Chance, alles zu erleben, was mit Benzin, Beschleunigung und Adrenalin zu tun hat. Jage auf deinem eigenen Straßenbike oder mit einem Motorrad aus dem Red Bull Ring Fuhrpark über die Rennstrecke oder absolviere ein Enduro-Training mit einem Profi-Rider an deiner Seite.

Genauso vielfältig wie im Zweirad-Bereich ist auch das Angebot bei den Vierrädern. Entscheide selbst, ob du in einem NASCAR Fahrzeug die Rolle des Co-Piloten spielst oder lieber selbst hinter dem Steuer eines Porsche 718 Cayman S Platz nimmst. Auch Rollstuhlfahrern steht einem Fahrerlebnis im Porsche 718 Cayman S oder Porsche Cayman GT4 nichts im Wege – beide Traumautos wurden komplett auf Handbedienung umgerüstet. Abgerundet wird das Programm mit ein- und mehrtägigen Fahrerlebnis-Events: Vom Adrenalintag, wo du circa die Hälfte der Geräte aus unserem Fuhrpark ausprobieren kannst, bis hin zu den „Go with your Pro“ Veranstaltungen, bei denen Motorsportlegenden deine persönlichen Coaches sind. Also, worauf wartest du noch? Push your limits!