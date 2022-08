Deutsches Kartellamt will Amazon, Apple & Co genau unter die Lupe nehmen

Düsseldorf – Das deutsche Bundeskartellamt will den Wettbewerb im Internet vorantreiben und das Vorgehen von Digitalkonzernen wie Amazon oder Apple genau unter die Lupe nehmen. "In enger Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und nationalen Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt arbeiten wir mit Nachdruck an Lösungen, um den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft zu schützen beziehungsweise wiederherzustellen", sagte Kartellamt-Präsident Andreas Mundt am Dienstag.