Che Guevaras Sohn Camilo im Alter von 60 Jahren gestorben

Havanna – Der Sohn des legendären Revolutionärs "Che" Guevara ist tot: Camilo Guevara March starb am Montag im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt, wie der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel am Dienstag bekannt gab. "In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Camilo, Sohn des Che und Förderer seiner Ideen", schrieb der Präsident auf Twitter.

Guevara March, der Direktor des Studienzentrums Che Guevara in Havanna war, hielt sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Prensa Latina zu einem Besuch in Caracas in Venezuela auf, als er infolge einer Lungenembolie einen Herzinfarkt erlitt.