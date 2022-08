15-Jährige bei Unfall verletzt, fahrerflüchtiger Lenker ausgeforscht

Niederndorf – Bei einem Unfall auf der sogenannten „Postwirts-Kreuzung“ in Niederndorf ist am Sonntagabend eine 15-jährige Mopedlenkerin von einem entgegenkommenden Auto zu Fall gebracht und verletzt worden. Der beteiligte Pkw-Lenker erkundigte sich zwar nach dem Befinden der Jugendlichen, flüchtete allerdings dann von der Unfallstelle. Am Dienstag konnte er schließlich ausgeforscht werden.

Die Jugendliche, die aus dem Dorfzentrum gekommen war, hielt gegen 22 Uhr an der Haltelinie an und ließ den Querverkehr auf der Walchseestraße vorbeifahren. Dann fuhr sie los. Auf der anderen Seite der Kreuzung fuhr ein weißes Auto ebenfalls los. In der Mitte der Kreuzung bog der Lenker dann nach links ab. Laut Polizei war das für die 15-Jährige völlig überraschend, da sie den Autofahrer nicht blinken hatte sehen.

Beide Fahrzeuge streiften einander, woraufhin die Jugendliche stürzte und am rechten Bein verletzt wurde. Der Pkw-Lenker hielt an, sah nach, ob sein Auto beschädigt wurde und fragte dann die 15-Jährige nach ihrem Befinden. Laut Polizei gab die Jugendliche an, verletzt zu sein. Der Mann nahm das zwar zur Kenntnis, fuhr dann aber davon, ohne seine Daten zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen.