Krapoldi im Park: Ein bunter Eröffnungszug durch die Stadt

Innsbruck – Über 80 Aufführungen, zwei Paraden, Straßenkunstfeste im Park und am Marktplatz: Innsbruck steht wieder im Zeichen des „Neuen Zirkus“. Krapoldi im Park ist zurück in der Landeshauptstadt und die Eröffnung am Dienstag erfolgte mit einer bunten, farbenprächtigen und spektakulären Eröffnungsparade durch Innsbruck. Bis zum 4. September wartet jetzt auf die Besucher ein Programm, das mindestens so spannend und aufregend ist wie die gestrige Eröffnung. Innsbruck wird zur Spielwiese für Akrobaten, Clowns und Straßenkünstler.