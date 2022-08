Tiroler Schützen am Rathausplatz: Erster landesüblicher Empfang in Rom

Tiroler Begrüßungszeremoniell am Kapitol: Der österreichische Botschafter in Rom, Jan Kickert, Vize-BM Pierluigi Sanna, Bischof Hermann Glettler und LH Günther Platter (v. l.) schritten die Ehrenformation ab.

Rom – So etwas hat selbst die Ewige Stadt noch nie gesehen: Auf der Piazza del Campidoglio im antiken Herzen Roms fand am Dienstag erstmals in der Geschichte ein waschechter landesüblicher Empfang statt: Das Land Tirol sandte mit der Zeremonie einen farbenfrohen, lautstarken Gruß an Rom – aus Anlass der großen Diözesanwallfahrt, die aktuell über 400 Tiroler PilgerInnen in Rom versammelt.