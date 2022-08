Trockenheit: Sorge um Trinkwasser-Qualität auch in Österreich

Wien – Durch den Klimawandel schwinden nicht nur die Grundwassermengen, sondern in dieses wichtige Trinkwasserreservoir dringt in Österreich und auf der ganzen Welt vermehrt verunreinigtes Nass aus Bächen und Flüssen, berichtet ein österreichisch-deutsches Forscherteam im Fachjournal Water Research. Man sollte deswegen "endlich den Wasserverbrauch senken" und Oberflächengewässer besser von Schadstoffen befreien, so die Forscher.