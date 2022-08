Motorradfahrer bei Frontalkollision mit Auto in Wörgl verletzt

Wörgl – Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Dienstagvormittag ein 53-jähriger Motorradfahrer in Wörgl verletzt worden. Der Mann war gegen 10.40 Uhr auf der B171 in Richtung Osten unterwegs und überholte einige im Kolonnenverkehr stehende Autos. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 40-Jährigen.