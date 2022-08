Platzgummer nicht im finalen Kader der NY Giants

New York – Footballspieler Sandro Platzgummer hat es erneut nicht in den 53 Mann umfassenden Saisonkader der New York Giants geschafft. Der Tiroler, der über das International Player Pathway Program zu seinem NFL-Team kam, wird von den Giants als zusätzlicher Spieler geführt. Bei den Indianapolis Colts ist Bernhard Raimann als Draft-Pick erwartungsgemäß Teil des Aufgebots, er gilt als erster Ersatzmann für die Schlüsselposition des Left Tackle und hat gute Chancen auf NFL-Einsätze. (APA)