Eine Petition zum Erhalt des Flugwetterdienstes am Innsbrucker Flughafen war vergeblich: Das Klimaschutzministerium teilte jetzt mit, dass an den Plänen zur Zentralisierung am Flughafen Wien-Schwechat nicht gerüttelt wird. Sechs Arbeitsplätze gehen damit in Innsbruck verloren.