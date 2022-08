Airpower: Das Bundesheer verspricht eine „grüne“ Flugshow

Zeltweg – Die Aufbauarbeiten am Fliegerhorst Hinterstoisser des Bundesheeres in Zeltweg sind voll im Laufen. Am Freitag und Samstag geht in der Obersteiermark mit der Airpower eine der größten Flugshows Europas über die Bühne. Die Veranstalter Bundesheer, Red Bull und Land Steiermark hoffen auf 300.000 Besucher. Und auch wenn bei den Vorführungen der Flugzeuge und Kunstflug-Staffeln eine Menge Sprit in die Luft gejagt wird, versprechen sie einen „grünen“ Event: An- und Abreise sowie Verpflegung sollen nachhaltig organisiert sein.