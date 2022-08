TT-Analyse: Tirol wird wieder einmal die Lederhosn ausgezogen

In Bayern wird sie schlicht „Heimatstrategie“ genannt und seit 2015 von der bayerischen Regierung konsequent umgesetzt. 2500 Dienstposten und 930 Studienplätze konnten dadurch in die Landkreise verlagert werden. In Österreich wurde die 2017 angekündigte Dezentralisierung von Bundesstellen in die Länder zuerst von der ÖVP mit vielen Hochglanzbroschüren politisch ausgeschlachtet und dann eingemottet. Von den versprochenen 3500 Arbeitsplätzen, die in die Peripherie umgesiedelt werden sollten, ist nichts übriggeblieben. Selbst die vereinbarte Augenauswischerei mit der Übersiedelung des Umweltbundesamts von Wien ins zwölf Kilometer (!) entfernte Klosterneuburg nach Niederösterreich bleibt eine Farce. Sie liegt nämlich auf Eis.