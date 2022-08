Wohl doch kein Erdrutschsieg für Republikaner bei Kongresswahlen

Washington – Zu Beginn dieses Jahres schien die amerikanische Kongresswahl, die im November stattfindet, schon so gut wie gelaufen. Die Republikaner stellten sich auf einen Erdrutschsieg ein. Doch gut zwei Monate vor dem Wahltag gibt es nun Anzeichen dafür, dass sich die Stimmung dreht. Die Wahl könnte viel knapper werden, als alle erwartet hatten. Die Demokraten frohlocken schon und mobilisieren Reserven, und viele Experten wollen nicht mehr ausschließen, dass sie am Ende vielleicht sogar die Kontrolle über den Kongress behalten.

Der Vorteil der Republikaner: Bei Kongresswahlen verzeichnet fast immer jene Partei Zuwächse, die gerade nicht den Präsidenten stellt. Dieses Jahr wurde erwartet, dass das Pendel noch stärker in die Gegenrichtung ausschlägt als sonst, weil die Amerikaner unzufrieden sind mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden, mit der Inflation und den Benzinpreisen und dem politischen Stillstand in Washington.

Meinungsforscher und Medien haben ihre Prognosen für die Wahl bereits angepasst. Im Senat, wo das Rennen von Anfang an knapper war, könnten die Demokraten nun sogar leicht im Vorteil sein. Und im Repräsentantenhaus hat etwa der Cook Political Report die erwarteten Zuwächse für die Republikaner halbiert. Damit würde die Mehrheit nur an einer Handvoll Mandaten hängen, was die Demokraten im Finale des Wahlkampfs zumindest wieder in Schlagweite bringt. Damit hat sich ihre Ausgangslage im Vergleich zum Frühjahr deutlich verbessert.