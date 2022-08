36-Jährige beim Wandern in Osttirol von fußballgroßem Stein getroffen

St. Jakob in Defereggen – Am Dienstag gegen 11 Uhr wanderten eine 36-jährige Frau und ihr 33-jähriger Begleiter (beide aus Deutschland) über den Alpenblumenweg vom Tal kommend in Richtung Seespitzhütte. Zeitgleich war ein 63-Jähriger mit einem Bagger etwa 110 Meter oberhalb des Wanderweges mit Wegbauarbeiten bei einem Almaufschließungsweg beschäftigt.