16-Jähriger trennte sich bei Holzspaltarbeiten Fingerglied ab

Matrei i.O. – Ein 16-jähriger Österreicher war am Dienstag bei seinem Wohnhaus mit einem Hydraulikholzspalter mit Holzspaltarbeiten beschäftigt. Gegen 19.15 Uhr klemmte sich der Jugendliche aus Unachtsamkeit seinen Daumen zwischen Spaltkreuz und dem Holz ein. Dabei wurde ihm das vorderste Fingerglied abgetrennt.

Die Eltern leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Das abgetrennte Fingerglied konnte den Rettungskräften in einem Kühlbehälter übergeben werden. Der 16-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)