Nicht jeder Abschied ist ein Verlust: „Oehl“ funktioniert auch solo

Innsbruck – „Gib mir mein Herz zurück“, verlangte Herbert Grönemeyer schon 1984. Richtig, er hatte damals „Flugzeuge in meinem Bauch“. Sein Herz zurück will jetzt auch Ariel Oehl – formuliert hat der Musiker die Bitte auf dem neuen Album seines Bandprojekts Oehl. Und auch an vielen anderen Stellen der LP „Keine Blumen“ wird es irgendwie ergreifend. „Wann wird’s wieder mal so schön, so schön wie’s damals war?“, heißt es in „Schönland“ quasi nebenbei. Singt da ein neuer Grönemeyer vom Zustand unserer kaputten Welt? Na, so weit ist Oehl noch nicht. Aber der Entdecker färbt ab. War es doch Grönemeyer, den Oehl mit seinem ehrlichen Indiepop so verzaubert hatte, dass er das Duo zum Einstand gleich mit auf Stadiontour – und auch sonst unter die musikalischen Fittiche – nahm. Wie schon „Über Nacht“ (2019) erscheint die neue Platte beim Label des deutschen Superstars.