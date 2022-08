Angekündigter Stopp der Gaslieferungen über Nord Stream 1

Moskau, Berlin, Kiew – Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3 bis 4 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken.