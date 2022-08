Oberländer Sicherheitstag: Telfs macht Sicherheit sichtbar

Telfs – Am Samstag, 17. September, haben Besucher die Möglichkeit, die lokalen Helfer hautnah bei der Arbeit zu sehen, wenn auch nur simuliert. Von 10 bis 16 Uhr verwandelt sich das Gelände der Landesfeuerwehrschule in Telfs in einen einzigen Einsatzort mit spektakulären Schauübungen. Das Programm richtet sich an die ganze Familie und soll sowohl Jung als auch Alt für den hohen Stellenwert von regionaler Sicherheit sensibilisieren. „Wir leben momentan in einem permanenten Krisenmodus, sei es Corona, Krieg oder Klima. Umso wichtiger ist es, ein subjektives und objektives Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, auch und gerade auf Gemeindeebene“, sagt der Telfer Bürgermeister Christian Härting.