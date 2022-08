Der verlorene „Sabi“ ist zurück: Transfer als Stimmungsaufheller bei der WSG

Wattens – Manchmal braucht Gut Ding einfach Weile. Und so vermeldete die WSG Tirol gestern – einen Tag vor Transferschluss – die leihweise Rückkehr von Thomas Sabitzer. Der Steirer verlängerte seinen Vertrag in Linz und wurde für ein Jahr ausgeliehen. Und so war Trainer Thomas Silberberger „überglücklich“, Sportdirektor Stefan Köck „sehr froh“ und Thomas Sabitzer, den ja auch private Bande mit Tirol verbinden, „einfach nur froh“.