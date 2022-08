„Nasenbär" im Klassenzimmer: Schüler trugen Masken oft nicht korrekt

Zum Start des neuen Schuljahrs gibt es – außer in Wien – keine Maskenpflicht an Schulen. (Symbolfoto)

Resultat: Selbst mit einer Lehrkraft in der Klasse hatten weniger als zwei Drittel der Schüler ihre Maske korrekt auf. Ohne Lehrer in der Klasse (also vor allem in der Pause) war es dann nur mehr ein knappes Drittel. Außerhalb des Klassenzimmers, also etwa am Gang, trugen 58 Prozent ihre Masken ordnungsgemäß.