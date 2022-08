Ukrainische Gegenoffensive an mehreren Fronten: Russen zurückgedrängt

Ukrainischer Panzer an einer Frontlinie in der Donbass-Region.

Kiew – Die Ukraine treibt ihre Gegenoffensive gegen die russischen Invasionstruppen im Süden des Landes voran. Ukrainische Panzerverbände hätten seit Montag an mehreren Frontverläufen Angriffe gestartet, teilt das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Basis eines geheimdienstlichen Lageberichts mit.

Aktives militärisches Vorgehen findet jetzt entlang der gesamten Frontlinie statt: im Süden, in der Region Charkiw, im Donbass.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ukraine im gesamten Osten und Süden in die Offensive gehe. "Aktives militärisches Vorgehen findet jetzt entlang der gesamten Frontlinie statt: im Süden, in der Region Charkiw, im Donbass", sagt er in seiner nächtlichen Ansprache.