Katzenberger – kompetent beraten!

Auch im Innenbereich setzt das Traditionsunternehmen auf Innovation. Der 600 m² große Schauraum bietet neben Hunderten Materialmustern dank modernster Technik ein Novum am Steinmarkt: Eine Präsentationssoftware bringt im Handumdrehen jede der mehr als 1000 Fliesenvarianten auf den 65-Zoll-Bildschirm. So können Kunden Terrasse, Einfahrt, Bad, Küche und Co. sofort im gewünschten Design betrachten.

Naturstein, Betonstein und Feinsteinzeug – die Auswahl an Materialien für die Gestaltung von Freiflächen und Gärten ist schier grenzenlos. Im Katzenberger-Steingarten in der Innsbrucker Rossau finden Kunden am 1500 m² großen Ausstellungsareal unzählige Ideen und Anregungen. Die sehr ansprechend gestaltete und üppig bepflanzte Freifläche zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der angebotenen Produkte. Von Materialien aus Tirol über Naturstein aus aller Welt bis hin zu den neuesten Trends und Innovationen der Branche – hier werden selbst anspruchsvollste Häuslbauer und Handwerker fündig.

Katzenberger bietet in Innsbruck ein stark erweitertes Sortiment für den Innenbereich an. Auf über 600 m² sind in den hellen, modernen Räumlichkeiten mehr als 1000 Fliesenvarianten und Tirols vielfältigste Auswahl an Natursteinvarianten zu finden. Eine innovative Software zeigt via QR-Code-Scan die ausgewählte Fliese gleich im Raum verbaut an – so fällt die Auswahl des perfekten Steingutes für Bad, Küche, Wellnessbereich etc. viel leichter. Neben den Klassikern wie Marmor, Travertin oder Granit führt Katzenberger auch Neuheiten wie Fliesen in Holzoptik, individuell bedruckbare Keramikflächen oder besonders großformatige Stein- und Fliesenplatten.