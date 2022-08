Pinke Hoffnungen, Energie im Fokus: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger versucht ihren Tiroler Parteikollegen für die Landtagswahl am 25. September Rückenwind zu geben. Schließlich wollen die Pinken in Tirol künftig mitregieren. Das tun die NEOS bereits in Bundesländern wie Salzburg oder Wien. Mit der Wien Energie hat sich aber eine große Baustelle aufgetan, die auch die rot-pinke Zusammenarbeit in Wien belastet. Beate Meinl-Reisinger ist heute Gast bei „Tirol Live“.