Handwerksfest Seefeld 2022

Alljährlich treffen sich zahlreiche Handwerker:innen am 2. September-Wochenende in Seefeld, um ihre Handwerkstraditionen aufrecht zu erhalten und zur Schau zu stellen. Damit begeistern sie Besucher:innen aus nah und fern. Echte Volksmusik, ein Bauernmarkt, bei dem regionale und am Markt produzierte Waren angeboten werden sowie rund 800 Trachtler verleihen dem Fest zusätzliches heimisches Flair und runden das Erlebnis ab.

Über 1.500 Mitwirkende, bestehend unter anderem aus Handwerker:innen, Musikant:innen, Chören, Trachtenvereinen und Traktorfahrer:innen, gestalten das Fest mit vollstem Herzblut und verleihen dem Handwerksfest seine ganz besondere Note. Sie scheuen dabei nicht davor, extra aus allen Teilen Tirols sowie aus den benachbarten Regionen Salzburg, Kärnten, Vorarlberg oder Bayern anzureisen, um an den über 100 Ständen ihr handwerkliches Können in alter Tradition zu präsentieren und die Wertigkeit ihrer Berufe aufrecht zu erhalten. Einige der Produkte finden auch heutzutage noch ihren Weg in die Regale von Supermärkten und Apotheken, wie zum Beispiel die bekannte Ichthyol Zugsalbe, welche bis heute in einem traditionellen Verfahren aus Seefelder Schieferöl produziert wird.