Nächster Corona-Fall bei der Vuelta: Ehemaliger Sieger Yates gibt auf

Madrid - Die spanische Radrundfahrt Vuelta verzeichnet den nächsten prominenten Ausfall. Der Brite Simon Yates trat aufgrund eines positiven Corona-Tests am Mittwoch nicht zur elften Etappe an. Das teilte sein Team BikeExchange mit. Der 30-Jährige hatte das Rennen 2018 gewonnen und lag im Klassement auf Rang sieben. Am Dienstag hatte bereits der zweimalige Etappensieger Sam Bennett vom deutschen Team Bora-hansgrohe coronapositiv aufgeben müssen.