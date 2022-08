Aktion mit Rotem Kreuz: Alpenzoo Innsbruck öffnet Tore für Blutspender

Alle Blutspender, die am Freitag bei der Aktion dabei sind, haben die Möglichkeit den Alpenzoo kostenlos zu besuchen und dabei die Artenvielfalt zu betrachten. Zurzeit befinden sich dort etwa 2000 verschiedene Lebewesen, die sich im Alpenzoo wohl fühlen. „Das sind zwar nicht alle Tier- und Pflanzenarten, die im Alpenraum vorkommen, aber wir bieten einen guten Überblick über das Mosaik an Lebensräumen, welche die Alpen bieten“, so Alpenzoo-Direktor André Stadler.

Die Kampagne des Roten Kreuzes findet am 2. September 2022 im Psenner Saal des Alpenzoos statt. An diesem Tag erhalten die Spender einen kostenlosen Eintritt in den Zoo, welcher von 09-18 Uhr geöffnet ist. Von der Altstadt ist der Alpenzoo zu Fuß in 20 Minuten zu erreichen, während die Buslinie W ab Marktplatz nur 10 Minuten zum Zoo braucht. Die Parkplätze beim Alpenzoo sind gebührenpflichtig. (TT.com)