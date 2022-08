Bei Hypo Tirol weht ein Hauch von damals durch die Innsbrucker USI-Halle

Innsbruck – Am 31. Mai rüttelte Hypo-Macher Hannes Kronthaler heuer die Tiroler Sport-Familie mit der Ankündigung auf: „Wir werden in diesem einen Jahr beweisen, was wirklich Spitzensport bedeutet. Jetzt machen wir es wieder gescheit.“ Zwei Jahre lang war es rund um das Hypo Tirol Volleyballteam etwas ruhiger gewesen, das wird sich heuer in jedem Fall ändern. Kronthaler und Co. sagten der Liga den Kampf an und es scheint nicht ausgeschlossen, an alte Erfolge anknüpfen zu können.