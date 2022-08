Kaspersky warnt vor falschen iPhone-14-Käufen

München, Wien, Cupertino – Das Virenschutz-Softwareunternehmen Kaspersky hat vor Phishing-Seiten gewarnt, auf denen der Kauf des iPhone 14 zum frühzeitigen Erwerb oder im Rahmen eines Gewinnspiels angeboten wird. Zwischen 10. und 25. August wurden mehr als 8700 Phishing-Seiten zum Thema ausgeforscht, 1023 alleine an einem Tag, hieß es in einer Aussendung von Kaspersky am Mittwoch.