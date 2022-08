Verbrauch von Fleisch, Milch und Co 2021 in Österreich gesunken

Wien – In Österreich sind voriges Jahr pro Kopf deutlich weniger tierische Produkte verbraucht worden. Pro Kopf sank die Verwendung von Fleisch, Milch und Co gegenüber 2020 um 8,1 auf 226,2 kg, so die Statistik Austria am Mittwoch. Besonders Schweinefleisch verlor demnach an Bedeutung, beim Geflügel wurde eine leichte Steigerung verzeichne. Heimische Bauern produzierten 2021 4,9 Mio. Tonnen tierische Erzeugnisse und damit minimal mehr als 2020. Das Agrar-Außenhandelsvolumen stieg.