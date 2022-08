Wechsel fix: ÖFB-Teamstürmer Kalajdzic von Stuttgart zu Wolverhampton

Sasa Kalajdzic greift künftig in der Premier Leage an.

Wolverhampton/Stuttgart - Österreichs Fußball hat wieder einen Legionär in der englischen Premier League. Wie sein bisheriger Verein VfB Stuttgart am Mittwoch mitteilte, wechselt der Wiener Sasa Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge rund 18 Millionen Euro betragen. Außerdem sollen noch Boni dazukommen. Kalajdzic erhält beim Premier-League-Club einen Fünfjahresvertrag mit der Option, diesen um weitere zwölf Monate zu verlängern.

"Ich bin wirklich dankbar und glücklich, hier zu sein. Es war der Club, der mich letztlich am meisten wollte. In meiner Karriere und in meinem Alter ist es wichtig zu fühlen, wo der nächste Schritt ist, und am Ende hatte ich das Gefühl, dass Wolverhampton der beste Schritt für meine Entwicklung ist", sagte Kalajdzic laut Wolverhampton-Webseite. Er sei aufgeregt und auch ein bisschen nervös. "Jeder sagt, dass die Premier League die stärkste Liga ist, es ist die NBA des Fußballs. Ich kann es kaum erwarten, mich selbst gegen die Besten zu beweisen."