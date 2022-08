Jabeur bei US Open in dritter Runde, Sakkari gegen Wang out

New York – Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hat problemlos die dritte Runde bei den Tennis-US-Open in New York erreicht. Die als Nummer fünf gesetzte Tunesierin setzte sich am Mittwoch in ihrem Zweitrunden-Duell gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik, Tochter der früheren tschechischen und später australischen Weltklassespielerin Hanna Mandlikova, mit 7:5, 6:2 durch. Für die drittgereihte Griechin Maria Sakkari hingegen kam mit einem 6:3,5:7,5:7 gegen die Chinesin Wang Xiyu das Aus.