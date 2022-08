Wahre Cup-Helden schieden aus: LASK zittert sich gegen Imst ins Achtelfinale

Imst – Gewonnene Zweikämpfe wurden gefeiert wie Siege in der tt.com Regionalliga Tirol. Auf erfolgreiche Klärungsversuche folgte tosender Applaus. Ja, die 1500 Zuschauer in der Velly Arena mussten die Ansprüche herunterschrauben. Schließlich gastierte am Mittwoch in der 2. ÖFB-Cup-Runde mit dem LASK der Bundesliga-Tabellenführer beim SC Imst. Hatten die Oberländer im Liga-Alltag mit Kufstein nicht gerade erst einen Spitzenreiter vor den Kopf gestoßen ...? Ein Sieg sollte im Spiel des Jahres vorerst freilich ein Märchen bleiben.