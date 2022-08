5:0 gegen Viktoria Köln: FC Bayern spazierte in 2. DFB-Pokal-Runde

Köln – Der FC Bayern München ist mit einem souveränen 5:0 beim Drittligisten Viktoria Köln in den deutschen Fußball-Pokal gestartet. Neuzugang Ryan Gravenberch zeigte mit dem Tor zum 1:0 (35.) und der Vorlage zum zweiten Treffer von Mathys Tel (45.+1) auf der Position von Marcel Sabitzer auf. Der ÖFB-Legionär ersetzte den Niederländer am Mittwoch in der 80. Minute. Die weiteren Tore erzielten Sadio Mané (53.), Jamal Musiala (67.) und Leon Goretzka (82.) bei seinem Comeback.