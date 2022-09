TT-Analyse zu Wien Energie: Die Normalität des Michael Ludwig

Auf den ersten Blick schaut es nicht gut aus für die Stadt Wien und die Wien Energie. Die Ausschläge an der Strombörse brachten das Unternehmen so plötzlich und so stark in Not, dass es am Wochenende bei der Bundesregierung um Finanzhilfe anklopfen musste. Diese gibt es nun, mit der Auflage, dass der Bund einen Vertreter in den Aufsichtsrat der Wien Energie entsendet. Mit der Bundesfinanzierungsagentur wurde ein Kreditrahmen gebastelt, den es nach Angaben der Agentur in dieser Form noch nicht gegeben hat.