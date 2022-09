Pflegeberatung in Tirol wird weiter ausgerollt

Noch in diesem Jahr kommt es zur Realisierung eines landesweit flächendeckenden Angebots zur Pflegeberatung.

Innsbruck – Bestens bewährt hat sich das Angaben des Landes zufolge 2019 eingeführte Care Management Tirol, das mittlerweile in den Bezirken Imst, Innsbruck-Land West, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte und Schwaz tätig ist. Damit können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen durch eine bedürfnis- und bedarfsorientierte Beratung direkt an die richtigen Stellen vermittelt werden. Die bereits tätigen Koordinatorinnen und Koordinatoren bieten kostenlos Informationen über pflegerische, aber auch soziale und gesundheitsfördernde Angebote in der Nähe. Auf diese Weise soll eine optimale Pflege und Betreuung zu Hause sichergestellt werden.