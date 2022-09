„Ein Leuchtturm für Frauen in der Musikwelt“

Wien, Grafenegg – Der Österreiche Musiktheaterpreis wird heuer zehn Jahre alt. Vergeben werden die Auszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Oper, Operette, Musical und Tanztheater am 13. September im Wolkenturm Grafenegg. Das Tiroler Landestheater ist 2022 in drei Kategorien im Preisrennen: Die Opernproduktion „Katja Kabanowa“ ist für die beste Ausstattung nominiert, Susanna von der Burg als beste Nebendarstellerin (ebenfalls für „Katja Kabanowa“) und Florian Stern als bester Nebendarsteller in „Der Leuchtturm“. Angeführt wird das Nominiertenfeld von der Wiener Staatsoper (zehn Nennungen), gefolgt vom Theater an der Wien (sieben).