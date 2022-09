Nachhaltige Hilfe für Menschen in Not: VINZIBus fährt jetzt mit E-Antrieb

Innsbruck – Große Freude beim VINZIBus-Team: Mit Spenden konnte ein Elektrobus angeschafft werden, der das 13 Jahre alte Fahrzeug ersetzt. Somit leistet die Initiative nicht nur dringend notwendige Hilfe für Menschen in Not, sondern trägt auch zum Umweltschutz bei. „Durch neue Einbauten wird der Service für die Gäste nochmals verbessert, aber auch fürs Team ergonomisch optimiert“, sagt Markus Bachor, Obmann der Vinzenzgemeinschaft St. Vinzenz, die den Bus betreibt. Das ganze Jahr hindurch fährt das Team aus Ehrenamtlichen abends zu drei fixen Plätzen in Innsbruck und bietet Menschen, die es benötigen, eine warme Mahlzeit sowie Tee oder Saft an. Etwa 15.000 Essen werden jährlich ausgegeben. (TT)