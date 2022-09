Benefizabend nach verheerendem Brand in Haiming

Am 12. August stand dieser Bauernhof in Vollbrand.

Haiming – Es war ein verheerendes Feuer, das vormittags am 12. August in Haiming auf einem Bauernhof ausgebrochen war. Am Samstag helfen nun Haiminger Vereine zusammen, um die Familie zu unterstützen – und zwar mit einer Benefizveranstaltung ab 19 Uhr am Gemeindeplatz Haiming. Mitwirkende sind die Musikkapelle Haiming, die VTG Silberbuam sowie Meisterjodler Johann Leitner. Für Speis und Trank sorgen die Haiminger Schützen. Bei schlechter Witterung übersiedelt man in den Oberlandsaal. (TT)