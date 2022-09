Bus mit Österreichern blieb in Unterführung in Italien stecken

Ravenna/Wien – Ein Doppeldeckerbus mit etwa 70 österreichischen Urlaubern an Bord ist am Mittwochabend in einer Eisenbahnunterführung in der norditalienischen Adria-Badeortschaft Cervia nahe der Hafenstadt Ravenna stecken geblieben. Vier Minderjährige wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus von Cesena eingeliefert, teilte die Polizei mit.