Von Auto angefahrenes Bärenjunges starb im Trentino

Trient – Ein sieben Monate altes Bärenjunges ist bei einem Verkehrsunfall in Vermiglio im italienischen Trentino ums Leben gekommen. Das etwa 20 Kilogramm schwere Tier starb wahrscheinlich an einem schweren Schädeltrauma. Der Kadaver wurde am Donnerstag von einem Passanten gefunden. Vermutet wird, dass das Junge mit seiner Mutter unterwegs war. Die Bärenmutter mit ihren zwei Kleinen war diesen Sonntag im Tal Val di Sole gesichtet worden, teilte die Provinz Trient mit.