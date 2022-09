Fachkuratorium empfiehlt Entnahme von drei weiteren Wölfen in Osttirol

Innsbruck – Das Fachkuratorium für die großen Beutegreifer spricht sich nach seiner Sitzung vom Dienstag erneut für den Abschuss von drei Wölfen aus. Und zwar in Obertilliach/Kartitsch, in Anras und in Lavant. Auf ihr Konto sollen die Risse von rund 90 Nutztieren, vorwiegend Schafen, gehen.