Multipler Krisen zum Trotz: Österreichs Wirtschaft wuchs um sechs Prozent

Einen hohen Anteil an der Wachstumsrate hat die heimische Industrie. (Symbolfoto)

Wien – Die österreichische Wirtschaft ist heuer im zweiten Quartal um 6,0 Prozent gewachsen. Damit lag die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent über jener des ersten Quartals und um 3,8 Prozent über dem Vergleichsquartal des Jahres 2019, also vor der Coronapandemie. Das wirtschaftliche Umfeld sei dabei weiterhin von multiplen Krisen geprägt, sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas und verwies auf die Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Pandemie.

Im ersten Quartal des heurigen Jahres legte die Wirtschaftsleistung noch um 10,2 Prozent zu. "Österreichs Wirtschaft wächst also weiter, wenn auch etwas weniger dynamisch", sagte der Statistik-Austria-Chef in einem Online-Pressegespräch am Donnerstag.