Volksleiden Arthrose: Bewegung und Abnehmen als Gegenstrategie

Alpbach/Wien – Der demografische Wandel mit immer mehr Hochbetagten und das ständig wachsende Problem von Übergewicht und Adipositas befeuern die Verbreitung von Arthrosen. Regelmäßige Bewegung von Kindheit an und Prävention von Übergewicht sind entscheidend, um die größten Schwierigkeiten in Sachen "Gelenksabnützung" zu verhindern, stellten vor einigen Tagen führende österreichische Experten im Rahmen eines Praevenire Gipfelgesprächs in Alpbach in Tirol fest.