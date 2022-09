Anteil russischer Touristen auf weniger als ein Prozent gesunken

Wien – Seit der Annexion der Krim und den verhängten Sanktionen der EU 2014 geht die Zahl russischer Gäste in Österreich beständig zurück. Mittlerweile liegt der Anteil russischer Urlauberinnen und Urlauber, gemessen an den Nächtigungen, bei unter einem Prozent. Branchenvertreter sorgen sich trotzdem um die fehlende Kaufkraft russischer Gäste. Einen Einreisestopp für russische Touristinnen und Touristen lehnte Österreich zuletzt ab.

Vor allem in den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl russischer Touristen hierzulande stark gesunken. 2021 machten Urlauber aus Russland laut Statistik Austria mit rund 96.000 Nächtigungen lediglich 0,12 Prozent von den österreichweit insgesamt knapp 79,6 Millionen touristischen Übernachtungen aus. Das sind um 92 Prozent weniger als 2019 (mit 1,19 Millionen).

Trotzdem hatten Branchenvertreter zuletzt Sorge um die fehlende Kaufkraft russischer Touristen geäußert. Russische Gäste waren demnach vor allem im Luxusbereich ein wichtiger Kundenbereich. Man passe sich an, die russische Kaufkraft sei aber so schnell nicht kompensierbar: "Es wäre blauäugig zu sagen, das spüren wir nicht", sagte Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Mitte August gegenüber dem ORF.